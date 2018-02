Carnevale 2018

Rieccoci al Carnevale di Venezia (27.01-13.02.2018), uno dei più famosi in tutto il mondo, che quest’anno aveva come tema il gioco: Creatum Civitas Ludens – La Città che Gioca.

Durante il carnevale veneziano, Piazza San Marco aveva l’aspetto di un grande Circo. Tutti i pomeriggi ci sono state le esibizioni sui carrozzoni del Caravan Circus. Sempre in piazza San Marco, in occasione de ”La Bottega di Piazza San Marco”, sono state aperte le botteghe per mostrare i lavori antichi degli artigiani, dei vetrai, profumieri, perlieri, mascherai, merlettai.

I visitatori presenti il 3 febbraio 2018 hanno partecipato alla ”Festa delle Marie” (rievocazione di un evento storico) dove, sul palco in piazza S. Marco, dodici ragazze veneziane, vestite con i costumi dell’Atelier Pietro Longhi in tessuti di Rubelli, hanno preceduto il corteo storico in costume del C.E.R.S. (Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche). In quest’occasione è stato dato inizio al concorso giornaliero della Maschera più Bella” che è terminato domenica 11 febbraio.

Domenica 4 febbraio 2018, alle 11.00, giorno dell’apertura ufficiale del carnevale, b>Elisa Costantini (Maria vincitrice dell’edizione 2017) è scesa dal campanile di San Marco, con un abito dell’Atelier Stefano Nicolao, per il tradizionale ”Volo dell’Angelo”; domenica 11 febbraio, ore 11.00, Renzo Rosso, patron della Diesel, è stato il protagonista del ”Volo dell’Aquila”; martedì 13 febbraio, 16.30, c’è stata l’incoronazione della Maria vincitrice del 2018 e, per concludere, sulle note dell’Inno di San Marco, si è svolto ”Lo Svolo del Leon”, il percorso di novanta metri del gigantesco gonfalone che dal basso verso l’alto unisce il centro del palco con la cella campanaria.

Tutte le sere, dalle 17.00 in poi, piazza San Marco era allietata da spettacoli musicali e illuminazioni colorate che rallegravano anche il duomo.

© Riproduzione Riservata