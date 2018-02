Carnevale d’Europa 2018

A Cento, domenica 28 gennaio 2017 ha avuto luogo la prima giornata del Cento Carnevale d’Europa, seguita dalle domeniche 4 – 11 18 e 25 febbraio.

In questi giorni, i giganteschi carri di cartapesta, le maschere e i gruppi in costume colorano il centro storico di Cento partendo da Corso Guercino, per poi sostare in piazza Guercino, dove, per la felicità dei bambini, vengono lanciati tantissimi oggetti colorati, quali salvagenti, canotti, palloni, bambole e pupazzi, per poi dirigersi nel suggestivo piazzale della Rocca dove c’è il giro di boa, per il secondo passaggio della sfilata, compreso il lancio degli oggetti.

Sotto la torre dell’orologio in piazza c’è il palco con famosi personaggi dello spettacolo.

Sul palco sotto la torre dell’orologio in piazza Guercino, tra il passaggio di un carro e l’altro, oltre a famosi testimonial e gruppi musicali nazionali e internazionali, per suggellare lo storico gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro, il più famoso nel mondo, si esibiscono ballerine e percussionisti brasiliani. La band ufficiale, per il quinto anno consecutivo, è la Mirko Casadei Orchestra.

Nelle prime tre domeniche hanno presenziato Fiordaliso ed il Patron Ivano Manserisi; gli altri ospiti famosi sono: il Senatore Razzi, Gianluca Impastato, Povia,Riki Marcuzzo, Laura Coden, Clarissa Righi, Diletta Leotta, Sirena Miller, Daniele Tedeschi, Giovanni d’Angella, Penelope Landini, Guido Cicogna, Diana Tinari, Rania Drissi, Emanuela Iaquinta, Chiara Melandri, Vittoria Tomasi, Veronica Avanzolini.

I Carri di prima categoria per l’edizione 2018 sono: ”I ragazzi del Guercino”, campioni dell’edizione 2017, ”I Toponi”, ”I Fantasti100, ”Il Risveglio” e i ”Mazalora”.

Domenica 25 febbraio si svolgerà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione del carro vincitore, il tradizionale testamento con il Rogo di Tasi, maschera centese, nel piazzale della Rocca e per finire lo spettacolo piromusicale.

Tanti gli eventi collaterali culturali, di folklore, di arte, sulle tradizioni che intrattengono i presenti durante questa festa. Negli stand i visitatori ed i centesi possono degustare i tipici prodotti dell’Emilia Romagna. Nella zona della Rocca si può salire sull’imponente Ruota Panoramica dalla quale si domina sul centro storico.

Info:

28 gennaio – 4 – 11 18 e 25 febbraio

ore 14,00 – 18,30

