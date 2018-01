Calcio a 5 serie B Cataforio- Mellili 4-7

Al Palaviola di REGGIO CALABRIASconfitta casalinga per il Cataforio che paga gli errori commessi in difesa. La tripletta di Rizzo e la doppietta di Chalo nel secondo tempo, decidono la disputa in favore dell’Assoporto Melilli che consolida la sua candidatura play-off. Il primo tempo termina in parità, con l’iniziale vantaggio di Lucas Bocci, dopo la traversa di Petriglieri, mentre il Cataforio trova il pareggio con Cilione. Proprio Cilione, in precedenza, aveva anche lui colpito un un palo e gli farà seguito anche Laganà, mentre sul 2-2 c’è stata la traversa di Giriolo. Troppe palle-gol non concretizzate dai locali che erano comunque passati a condurre con Modafferi, prima della punizione di Petriglieri per il nuovo pari. Nel secondo tempo gli errori della difesa e la vena ispirata di Rizzo e Chalo, condannano il Cataforio. I calcettisti del Melilli portano il nuovo vantaggio sul 3-4, Durante pareggia. Il malinteso tra Parisi e Scopelliti consente a Chalo di portare il match sul 4-5, mentre l’indecisione di Gallon trova il tocco di Giriolo per il 5-5. Rizzo si inventa la giocata per il nuovo vantaggio ospite, condito poi dal 4-6 di tacco di Chalo. A giochi ormai chiusi, ancora Rizzo sulla ribattuta di Parisi, segna il punto del definitivo 4-7.

