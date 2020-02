Il tema della 626^ edizione del Carnevale di Putignano 2020 è ”La Terra vista dal Carnevale”; un viaggio nel nostro pianeta, nella bellezza della natura e la sensibilizzazione per salvaguardarla e tutelarla con l’ecosostenibilità, la biodiversità ed il futuro sostenibile. Per rafforzare questo concetto, ogni venerdì sarà possibile partecipare a conversazioni Four Fridays for Future sul futuro possibile.

Alla sfilata dei carri allegorici – enormi sculture di cartapesta, introdotte dalla metà del ‘900, si accompagnano spettacoli, concerti, balli, visite guidate, presentazioni di libri, eventi gastronomici e culturali ed il Museo Diffuso del Carnevale di Putignano.

