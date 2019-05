Corteo Storico San Nicola 2019

A Bari, martedì 7 maggio 2019, si è svolto il tradizionale Corteo storico di San Nicola.

Alle 20,30, dopo che il quadro del Santo è stato posizionato sulla Caravella, da piazza Federico II di Svevia -Castello Svevo è partito il corteo storico per dirigersi verso via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, e dal teatro Margherita per il lungomare Imperatore Augusto per arrivare in piazza San Nicola, alla basilica.

