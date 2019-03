Carnevale di Putignano 2019

Si sta concludendo la 625ª edizione del famoso Carnevale di Putignano, uno dei più antichi carnevali in Italia ed in Europa, che per il 2019 ha come tema portante ”Satira e Libertà”.

Le quattro sfilate con i giganteschi carri allegorici di cartapesta hanno avuto luogo alle ore 15:30 di domenica 17 febbraio – giorno di Sant’Antonio Abate, domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo 2019 (foto). L’ultima sfilata avrà luogo martedì grasso 5 marzo 2019 alle ore 19:00, sempre lungo Corso Umberto I.

I sette carri allegorici, in ordine di uscita, sono:

• “Libertà in burrasca”

• “The Wall – Incubi del passato”

• “Italian Dream. Libertà di … cambiare”

• “Verso la Libertà?”

• “La gabbia dei Matti”

• “La Révolution Italienne”

• “Chi è senza peccato scali la prima mela”

