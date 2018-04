Processione dei Misteri 2018

Venerdì 30 marzo 2018, nelle vie principali di Ginosa sono stati narrati i momenti salienti della Passione di Cristo con la processione accompagnata dalla banda cittadina e dal coro delle Pie Donne, che hanno intonato i canti della Settimana Santa tutte vestite di nero, con veletta ricamata per coprire il capo, guanti bianchi ed in mano un fazzoletto di pizzo bianco in segno di lutto.

Posizionato dietro la Naca del Cristo Morto, in due file equamente divise, il coro, di origini antiche (primi del 900), è composto da cento donne circa dai sedici ai settant’anni. Dopo un mese di prove presso la chiesa dei SS. Medici, le “Pie Donne” hanno cantato cinque brani relativi alla Passione che sono un misto di nenie funebri e di brani del coro spagnolo della Processione dei Misteri in Spagna. Ha diretto il coro e la banda cittadina che seguiva Emanuele Rosato.

