Domenica 28 maggio 2017 si è svolta a Bari la manifestazione ”Race for the Cure” promossa dalla Susan G. Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, che opera dal 2000 su tutto il territorio nazionale, senza scopo di lucro con l’intento di “promuovere la prevenzione, offrire supporto alle donne che si confrontano con il cancro, migliorare la qualità delle cure e potenziare le strutture cliniche”.

Ha chiuso la tre giorni Komen, la festa per grandi e piccoli, la tradizionale “Race for the Cure” alla quale hanno partecipato anche il presidente della Komen Italia, prof. Riccardo Masetti, il presidente del comitato regionale della Susan G. Komen, prof. Vincenzo Lattanzio, la senologa Angela Maria Guerrieri, l’assessore all’Ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli e la testimonial delle ”Donne in Rosa”, l’attrice Rosanna Banfi. Madrina della manifestazione, da sempre, è l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

© Riproduzione Riservata

Segnala su