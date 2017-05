Capo Pecora: rispetto della natura

Arbus, sei ricca nel tuo territorio di angoli di paradiso. Capo Pecora è uno di questi. Guarda con religioso silenzio il mio video postato. Aggiungici il profumo del mare e delle erbe aromatiche. Non puoi non soffrire a vedere calpestate le distese fiorite dagli scorretti campeggiatori della civile Nord Europa.

Ai telegiornali nazionali, in occasione di festose manifestazioni come il centesimo Giro d’Italia, si parla del nostra terra facendo emergere soltanto le isolate sacche di malcostume. Sono rabbioso. Tu Arbus hai giustamente posto i divieti. Ora si tratta ora di farli rispettare. Magari dando lavoro a dei controllori autorizzati a multare i trasgressori. Non si traggono vantaggi da simili turisti.

