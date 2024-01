Presepe Vivente 2024

Il Presepe Vivente di Rutigliano, giunto alla XXI edizione, ha ospitato nelle tre serate organizzate (29 e 30 dicembre e 4 gennaio) 25mila visitatori provenienti da tutta la Regione. È stato ideato e organizzato dall’Oratorio ANSPI Mons. Di Donna (Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale) con trenta scene allestite, 250 figuranti, 25 associazioni e realtà locali coinvolte; con il patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, Rutigliano Città d’Arte – Associazione Cultura e Turismo, GAL – Sud Est Barese.

Vincenzo Carrisi, presidente dell’Oratorio ANSPI Mons Di Donna e presidente del Comitato Zonale ANSPI diocesi Conversano / Monopoli dichiara: ”Allestito nel Borgo Antico di Rutigliano, siamo riusciti a coinvolgere tutti i residenti delle vie interessate che hanno messo a disposizione i loro locali e collaborato in tutte le fasi di allestimento e pulizie finali, in un clima di coesione, vicinanza e senso vero di comunità.

Caratteristica del nostro Presepe è la presenza dei mestieri locali come i due figuli (lavoratori di argilla) e l’ultimo “maestro impagliatore” della città. La Natività è stata ambientata nella Chiesa di Sant’Anna ed ha rappresentato il momento finale di un percorso audio/visivo di 2 km che ha accompagnato i visitatori con il tema delle storie: alcuni ragazzi dell’oratorio hanno, infatti, raccontato le loro storie che, a partire dalla Storia del Natale, si fanno storie di “Vita vera” che vanno celebrate e condivise per la loro bellezza e semplicità”.

Sulla locandina del XXI Presepe Vivente: ”Natale una Storia che si rinnova”.

Durante il percorso del presepe vivente è stato possibile degustare prodotti tipici della nostra terra (frittelle, carrellate, prcidd e castagne).

