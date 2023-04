Vivicittà 2023

Il 2 aprile 2023, domenica delle Palme, si è svolta a Bari la gara podistica ”Vivicittà”, la corsa che in primavera ogni anno, da trentacinque anni, unisce lo sport praticato all’aria aperta con l’impegno sociale. La corsa è stata organizzata dalla UISP Bari (Unione italiana sport per tutti) con il supporto tecnico dell’ASD Runners Club – presidente Rino Piepoli e patrocinata dal ministero degli Esteri, ministero della Giustizia, ministero dell’Ambiente, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari, da FIDAL e CONI.

Migliaia i podisti professionisti (10 km) e non (4 km) che hanno partecipato a questa edizione 2023, conosciuta anche come la gara podistica dei tre ponti, che aveva come tema ”Allenati contro la violenza” in difesa del diritto alla pace e di vivere in un ambiente sano.

In prima fila, tra i podisti, c’erano il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’assessore all’ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli, e il pluripremiato runner e coach Vito Sardella.

Dopo essere partiti alle 9:00 da Largo 2 Giugno, i corridori si sono diretti verso il centro cittadino, hanno proseguito sul famoso lungomare, i quartieri di Japigia e San Pasquale per poi fare ritorno a Largo 2 Giugno. Vincitore della trentacinquesima edizione è stato Alessandro Marangi.

Come sempre, per correre rispettando l’ambiente, quest’anno presso il villaggio della Vivicittà c’era un cassonetto dove si potevano lasciare le vecchie scarpe da corsa/ginnastica per portarle a riciclo insieme ad Amiu Puglia.

