Camminar cantando – Rassegna corale itinerante CAI

Domenica 2 ottobre 2022 si è svolta nel centro storico di Veroli la rassegna corale Camminar cantando, organizzata dal Centro Nazionale Coralità del CAI col Gruppo Regionale CAI Lazio, in collaborazione con la sezione di Frosinone.

Ben quattro i cori che si sono esibiti (Frosinone, Rieti, Roma e Aprilia), spostandosi per le vie del borgo cantando dapprima tutti nel Duomo di Sant’Andrea Apostolo (foto 2, 3), poi nell’antistante piazza Giuseppe Mazzoli (foto 4).

Successivamente i cori si sono spostati in due luoghi caratteristici del borgo, cantando separati, in contemporanea, nel chiostro di Sant’Agostino (foto 5) e nel teatro all’aperto della Galleria La Catena (foto 6), caratterizzato da una quinta naturale offerta dai monti circostanti.

Infine, verso il tramonto, i cori si sono riuniti in Piazza Santa Maria Salome eseguendo gli ultimi canti in programma e concludendo con un brano a cori uniti (foto 7-10).

Rassegna ben organizzata che ha creato un connubio perfetto tra l’arte dei luoghi e l’arte del canto corale d’ispirazione popolare.

