Festa della Vendemmia

In Basilicata, a Nova Siri, precisamente a Nova Siri Marina, un piccolo comune in provincia di Matera molti turisti hanno partecipato alla vendemmia manuale, tagliando i grappoli nei vigneti grazie ad un’iniziativa di Antonella Latronico e di Ciro Pinto, proprietari della Cantina dei Siriti e dell’Eco Resort dei Siriti. Le due strutture si trovano su un vecchio regio tratturo nella Siritide, territorio lucano che nell’antichità ha ospitato Siris, antica città della Magna Grecia. A sette chilometri dal mare, il regio tratturo è circondato da verdi distese di frutteti, vigneti, secolari ulivi e carrubi.

Venerdì 16 settembre 2022, mese perfetto per la vendemmia nelle zone del sud d’Italia, come avveniva per gli antichi romani con la festività della vendemmia, molti turisti hanno partecipato alla Festa contadina della vendemmia. Alle 10,30 hanno tagliato i grappoli delle mature uve da portare a casa e alle 12,00 si sono trasferiti nella Cantina dei Siriti per la festa contadina. La “padrona di casa”, la signora Antonella Latronico ha illustrato in modo estemporaneo le successive fasi della vinificazione, a mano a mano che l’uva, dopo essere stata privata del raspo, veniva sottoposta a pigiatura meccanica.

Il duo femminile Zingare Lucane, maestre di danza, hanno illustrato con i lori balli e movimenti la pigiatura schiacciando in due grosse tinozze l’uva con i piedi, come avveniva in passato.

Le Zingare Lucane: Antonietta Tarantino e Mariella Pellegrino, con la loro passione per la Danza Popolare, hanno ballato la Pizzica, la Taranta Lucana, la Tarantella e la Tammurriata anche durante il pranzo con prodotti a km.0.

LeZingare Lucane si sono alternate con il Trio Rag che suona musica celtica, ragtime e classica napoletana, composto da Gaetano Stigliano alla chitarra/midi, Mario Lentini al mandolino / flauto, Sim Bee al violino.

Ospite d’onore della manifestazione è stata Pia Donata Berlucchi dell’Azienda Agricola Fratelli Berlucchi, Bargonato di Corte Franca in provincia di Brescia.

