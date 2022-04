Gran Premio di Bari 2022

Lunedì 25 aprile 2022 si è svolta a Bari la 7^ Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, organizzata da Old Cars Club, inserita nell’ASI Circuito Tricolore, con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia e la collaborazione e partnership delle Ferrovie Appulo Lucane, Obiettivo Tropici, Autotrend, Volvo Car Italia, Amgas e Luce, Blu Food Broker, Fondazione Nikolaos, Zagaria Sportuffiale, Magma Sportswear, LaBariCalcio.it, The Collection, Incoming Puglia. Testimonial dell’evento è stato Cesare Florio, storico dirigente sportivo italiano.

In Piazza Prefettura – Bari, dal 23 al 25 aprile, in zona paddock, è stata allestita un’esposizione delle auto storiche risalenti agli anni 1947-1956 che nella giornata del 24 aprile hanno anche sfilato in Corso Vittorio Emanuele con le moderne auto del Porche Club Puglia e del Ferrari Club Italia. Alle 19.00 si è avviato il giro di ricognizione del circuito e alle 21.00 è iniziata la notturna.

Lunedì 25 aprile 2022, su Corso Vittorio Emanuele, alle 10.00, dopo l’Inno di Mameli, è iniziato il Gran premio di Bari con le tre manches sul circuito intorno al borgo antico che comprendeva piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, piazzale mons. Mincuzzi, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lungomare Imperatore Augusto, piazzale IV Novembre.

Alle 13.30, nei pressi della tribuna delle autorità, è stato allestito il podio per la consegna delle coppe ai vincitori di questa 7^ Rievocazione del Gran Premio e, a seguire, la consegna delle targhe nella Sala Giunta del Comune di Bari.

Il presidente di Old Cars Club Antonio Durso ha dichiarato. ”La pandemia non ci ha scoraggiati. Adesso siamo pronti e carichi di adrenalina, per l’ennesimo grande evento che vedrà coinvolta tutta la città. Ci costa tantissimo lavoro e sacrificio, ma tutto viene svoto con grande passione. Questo riconoscimento ci è sempre giunto dai partecipanti delle scorse edizioni, ed è la più bella gratificazione. Ce la metteremo tutta anche quest’anno”.

La manifestazione ha avuto un grandissimo successo.

Sito ufficiale: www.oldcarsclub.it

Facebook: https://www.facebook.com/Granpremiodibari/

Instagram: granpremiodibari_real

YouTube: Gran Premio Bari official urly.it/3m-92

