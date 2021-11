Festa dell’Albero

Sabato 20 novembre 2021 anche a Bari si è svolta la giornata nazionale degli alberi – progetto ”Un Albero per il Futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. Molte sono state le iniziative che hanno visto impegnati i cittadini e le scolaresche grazie alla collaborazione del Comando Carabinieri Forestali, dell’Arif e dell’Ordine degli agronomi.

Sabato 20 scorso era il primo dei tre giorni di intense iniziative programmate dall’Arma dei Carabinieri finalizzati a diffondere la cultura della legalità, la memoria delle vittime della criminalità organizzata oltre che ad incrementare la consapevolezza delle nuove generazioni sull’indispensabilità dell’impegno sociale e della salvaguardia ambientale (comunicato stampa Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”).

Nel Parco di Largo 2 Giugno a Bari è stato messo a dimora l’albero di Falcone, simbolo della legalità. La pianta dell’Albero di Falcone è una delle mille duplicazioni del Ficus Magnolia, che cresce nella zona della casa del giudice Falcone che fu assassinato nel 1992 dalla mafia. Le duplicazioni del ficus magnolia sono state realizzate nel Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità di Pieve Santo Stefano.

Alle 10, ha presentato la manifestazione il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, Col. Giovanni Misceo. Sono intervenuti alla cerimonia il Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Ing. Antonio Decaro, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, Gen. B. Antonio Danilo Mostacchi, il Prefetto di Bari, dott.ssa Antonia Bellomo, l’Avvocato Generale Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, dott.ssa Angela Tommasicchio, il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bari, Ufficio III – dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dott.ssa Giuseppina Lotito, la scolaresca del 14° C. D. Re David di Bari. In collegamento streaming c’era Palermo -Aula bunker del Carcere dell’Ucciardone.

Domenica 21 novembre 2021 la cerimonia della Giornata Nazionale degli Alberi, con la messa a dimora di piante forestali, fornite dai Reparti Carabinieri della Biodiversità, si è svolta in ogni capoluogo di Provincia della Puglia ed in alcune città dei Parchi Nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia.

Lunedì 22 novembre 2021, tutti i Reparti dei Carabinieri Forestali saranno impegnati per la messa a dimora di tantissime piante forestali con la partecipazione di migliaia di studenti di settanta istituzioni scolastiche.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, ”ha così voluto fornire il proprio qualificato contributo per salvaguardare le prospettive di vita ed orientare lo sviluppo sostenibile delle attuali e future generazioni, conformemente al processo in atto di transizione ecologica. Nella nostra Regione e nel resto d’Italia, sarà così possibile il coinvolgimento di migliaia di cittadini nonché degli studenti e dei rappresentanti del mondo della Scuola, con il quale i Carabinieri Forestali hanno da tempo un solido e proficuo rapporto di collaborazione nel campo dell’educazione ambientale, attraverso la quale si riesce a mettere in relazione le persone con l’ambiente, con l’obiettivo di sviluppare comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale e forestale.” (comunicato stampa Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”).

