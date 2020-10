PhEST 2020

Dal 7 agosto al 1° novembre 2020, a Monopoli si svolge la quinta edizione di PhEST – See Beyond the Sea, il Festival internazionale di fotografia e arte, con la direzione artistica di Giovanni Troilo, curatela fotografica Arianna Rinaldo con il patrocinio dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, del Comune di Monopoli, di PugliaPromozione e dell’Apulia Film Commission.

Le diciotto mostre, che hanno come tema la “TERRA” – il nostro pianeta, il mondo contadino, sono tutte all’aperto, nel centro storico della città: il Porto Vecchio, la zona del Faro Rosso. Il molo Margherita, la Cala di Porta Vecchia, la spiaggia di Cala Porta Vecchia, il lungomare Santa Maria, il Belvedere di Porta Vecchia, via Garibaldi, piazzetta Garibaldi, piazza Palmieri, piazzetta S. Maria, l’antica muraglia, zona skate park.

Una delle mostre del PhEST con le foto di Jan Erik Waider è su un isolotto ed un’altra è nel mare, subacquea e quindi visitabile solo nuotando con la mascherina o gli occhialini. Allestita con la collaborazione di National Geographic, i grandi pannelli mostrano sott’acqua sulla spiaggia di Cala Porta Vecchia le fotografie di David Doubilet e di Jennifer Hayes.

Nel Castello Carlo V, le cinque mostre sono visitabili dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 19:30 alle 22:00 (chiuso il lunedì), sempre ingresso gratuito.

