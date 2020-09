Elezioni 2020 – Chiusura campagna elettorale Casarano

Siamo alla vigilia di “un” voto, o meglio di “più” voti. Importanti. Perché, domenica 20 e lunedì 21 settembre, si vota per un referendum importante, riguardo alla riduzione dei parlamentari. E per eleggere i presidenti e i Consigli di 7 Regioni, Inoltre, si vota in circa 1000 Comuni, In puglia sono otto candidati a contendersi la poltrona da governatore compreso Michele Emiliano presidente uscente.

Pierfranco Bruni (Fiamma Tricolore)

Nicola Cesaria (Lavoro Ambiente Costituzione)

Mario Conca (Cittadini Pugliesi-Conca Presidente)

Andrea D’Agosto (Riconquistare l’Italia)

Michele Emiliano (centrosinistra)

Raffaele Fitto (centrodestra)

Antonella Laricchia (M5S)

Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Scalfarotto Presidente, +Europa, Futuro Verde).

Sono 20 i comuni in provincia di Lecce che rinnoveranno i loro consigli comunali: Casarano e Tricase quelli più grandi con più di 15 mila abitanti che avranno l’opportunità di eventuale ballottaggio. Venerdì sera nella mia Casarano nelle varie piazze si son chiusi gli ultimi appelli dei 4 candidati sindaci per convincere i propri cittadini a orientarsi al proprio voto, Sono due uomini e due donne: si tratta (in ordine di lista) Ottavio De Nuzzo, geometra 55anni e vice sindaco uscente (centro destra), Fedele Coluccia commercialista 54 anni (lista civica ), Marzia Maria Ferraro 36 anni dottoressa in Biotecnologie, il Movimento 5 stelle, Antonella Barlabà, avvocato 50enni candidata del Pd. Per il verdetto appuntamento la notte del 23 settembre.

