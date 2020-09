La candidata Sindaco di Reggio Calabria Angela Marciano’ a confronto con gli altri candidati.

Nel suggestivo teatro all’aperto di Ecolandia a Catona di Reggio Calabria ieri 2 settembre si è tenuto l’incontro tra i candidati Sindaco di Reggio Calabria organizzato dall’Istituto diocesano di Formazione Politico- Sociale,molto seguito dal pubblico, purtroppo è stato interrotto anticipatamente dalla pioggia, e proprio sotto la pioggia ha risposto all’unica domanda Angela Marciano’ che ha ribadito la propria libertà da ogni partito e condizionamenti e nella domanda rispetto all’appoggio della lista di Fiamma Tricolore ha sottolineato che non ha mai avuto tessere di partito, il mio impegno è per la città, io non sono ne i destra ne di sinistra io sono Angela Marcianò, sono una persona che ha deciso di lavorare per la città,ho un programma di 100 pagine per Reggio Calabria scritto insieme a professionisti che hanno dato un contributo senza logiche di partito, il mio obiettivo è di liberare questa città da logiche inaccettabili. ( Foto Aldo Fiorenza)

