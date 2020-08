Conferenza Stampa del candidato a Sindaco di Reggio Calabria -Angela Marcianò

COMUNICATO STAMPA

AMMINISTRATIVE 2020

“Non ci siamo chiesti cosa possa fare Reggio per noi, piuttosto ci siamo chiesti cosa noi possiamo fare per Reggio. Questo ci differenzia dagli altri.”

È questo il bigliettino da visita della candidatura di Angela Marcianò a sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria. Ospiti della sala meeting all’ultimo piano dell’Hotel Eubea, per i giornalisti questo è stato il primo incontro ufficiale con la Marcianò da quando ha deciso di scendere in campo. Conferenza stampa convocata proprio nel giorno in cui (poche ore prima) scadevano i termini di presentazione delle liste a Palazzo San Giorgio.

“In primo luogo l’umiltà, diffidiamo dall’arroganza e dal sarcasmo – ha esordito la candidata a Sindaco – ma vogliamo mandare un messaggio preciso: non intendiamo rappresentare la classica alternanza politica: noi siamo l’alternativa. L’unica vera alternativa. E senza accettare compromessi”. Seppur con la voce inizialmente spezzata dall’emozione, è partita all’attacco la professoressa di diritto, con quella sorridente determinazione che da sempre la contraddistingue. Lo ha fatto anche affrontando in incipit due argomenti considerati spinosi da alcuni, vale a dire la sua presunta vicinanza al Partito Democratico ed il noto “caso Miramare”. Senza nascondersi, anticipando le domande dei cronisti presenti, Angela Marcianò ha subito placato le potenziali strumentalizzazioni.

Poi si è passati ad illustrare i punti salienti del programma elettorale, che la vedrà sostenuta da 4 liste e ben 112 candidati: “gente libera, che non appartiene a nessun sistema politico, a nessuna poltrona. E dicertonessun voltagabbana. Abbiamo il potere della libertà e l’audacia dell’indipendenza” .

( foto Aldo Fiorenza)

