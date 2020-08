“Sogno e son desto…Oggi è un altro giorno” Massimo Ranieri a Catonateatro

Massimo Ranieri strega il pubblico di Catonateatro con due serate straordinarie all’area Alberto Neri di Reggio Calabria. Il cantante napoletano torna in riva allo Stretto grazie alla Polis Cultura di Lillo Chilà e con “Sogno e son desto….. Oggi è un altro giorno”, un live intenso, sofisticato, carico di emozioni e musica, fa un viaggio nella musica con il suo affezionato pubblico. Due serate uniche caratterizzate da noti successi del cantante e classici intramontabili del repertorio napoletano. Ad impreziosire lo spettacolo, l’ultimo singolo “Mia ragione” presentato a Sanremo e che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vanelli. ( Foto Aldo Fiorenza)

