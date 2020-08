Grande serata ieri sera all’arena “Neri” con la piéce “Parlami d’amore Mariù” per la regia di Francesco Bellomo. La XXXV edizione del rinomato festival Catonateatro di Reggio Calabria, del patron Lillo Chilà, apre con una storia che racconta prendendo spunto da lettere, biglietti, cartoline di gente comune, i momenti salienti del secolo appena trascorso facendo rivivere in teatro le vicende che hanno fatto da sfondo alla creazione della canzone italiana di Cesare Andrea Bixio (Solo per te Lucia, Parlami d’amore Mariù, Portami tante rose, Violino tzigano, Il tango delle capinere). I brillanti attori Paolo Conticini, Rocío Muñoz Morales, Alessandra Ferrara hanno preso per mano il pubblico accompagnandolo tra le storie e le note delle grandi canzoni di Bixio. Il testo inizia con il ricordo che la moglie, la donna a cui Bixio ha dedicato la sua canzone più bella, Parlami d’amore Mariù, ha del maestro, seduto al pianoforte nel suo studio, a comporre canzoni. Ed è come se da quel ricordo, attraverso la voce di Mariù e dello stesso Bixio, prendessero vita i personaggi descritti. Sublime la voce del tenore vibonese Alessandro D’Acrissa accompagnato al pianoforte dal musicista Andrea Biagioli ( Foto Aldo Fiorenza)

