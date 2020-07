La Rivolta di Reggio Calabria (14 luglio 1970)

Il 14 Luglio 1970 a Reggio Calabria esplose la più lunga protesta urbana che si possa ricordare. Tutto ebbe inizio il 5 luglio quando il sindaco di allora, Piero Battaglia, informò i reggini dell’accordo politico fatto a Roma ai danni della città.

Fu una scintilla che provocò la rivolta del popolo di Reggio che ancora oggi si ricordano come i Moti di Reggio.

All’inizio fu solo una protesta ed in seguito si trasformò in una rivolta, purtroppo ci furono dei morti ma fu una rivolta di popolo spontanea senza distinzione di colore politico. “I Moti di Reggio” sono stati una rivolta per motivi socio -economici che purtroppo ancora oggi validi. Speriamo che la storia insegni qualcosa.

