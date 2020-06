Preentato alla stampa Jeremy Menez nuovo acquisto della Reggina 1914

Oggi pomeriggio alle 15.00 presentato allo stadio ” Granillo” di Reggio Calabria il nuovo acquisto della Reggina 1914 Jeremy Menez, il calciatore ha dichiarato di essere contento ad aver accettato la Reggina ed ha ringraziato Sounas per avergli lasciato la maglia numero sette.Durante la conferenza stampa con molta sincerità ha dichiarato che per qualche anno aveva perso la passione per il calcio,ed ha accettato la Reggina perchè ha sentito qualcosa di positivo,sono a disposizione del mister Toscano cercando di costruire qualcosa di importante ,la società sa cosa fare e noi dobbiamo giocare per ottenere la serie A.Con il presidente Gallo c’è stata subito un grande rapporto umano fondamentale per me,ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi ed è un peccato non averli potuto incontrare oggi.( Foto Aldo fiorenza)

