La conferenza stampa del Presidente della Reggina Gallo

Ieri 23 giugno allo stadio ” Granillo” di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa del Presidente della Reggina Luca Gallo,sono state poste diverse domande, si è parlato della stagione appena conclusa con tutte le sue problematiche,e alla questione Stadio e come ha acquistato la gestione del centro sportivo del S.Agata,alla fine della conferenza il presidente ha annunciato il grande colpo di mercato” Il calciatore francese jeremy Menez è un calciatore della Reggina,ha firmato un contratto triennale.Il 26 giugno alle ore 12 arriverà all’aeroporto di Catania,alle 14 arriverà al porto di Messina,alle 15 su un catamarano battente bandiera amaranto arriverà al porto di Reggio Cal.Il 27 giugno verrà presentato agli organi di stampa alle ore 15 al Granillo e alle 17 incontrerà i tifosi allo store della Reggina .Il Presidente ha raccomandato ai tifosi presenti di tenere un comportamento consono,visti i provvedimenti Covid 19, ha ribadito questo è un regalo per i tifosi per la città,un campione internazionale che ha calcati i campi prestigiosi dell’Europa . ( Foto Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata