Frecce Tricolori – 2 Giugno

E’ stato un 2 Giugno molto particolare quello di quest’anno. Niente parata militare in via dei Fori Imperiali per via della pandemia mondiale di Covid19. Il coronavirus ha cambiato il modo di festeggiare la Repubblica.

Per fortuna per non è mancata la tradizionale cerimonia in piazza Venezia. Un enorme tricolore è stato esposto proprio di fronte all’Altare della Patria.

Il Presidente della Repubblica Sergio ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Presenti: il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L’evento più attesa dalla folla è stato il consueto doppio sorvolo delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria e sul cento storico di Roma, seguitissimo sia dai dintorni di Piazza Venezia, in particolare da Via del Corso, sia da tutti i punti panoramici romani.

I giorni scorsi la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato 21 città per stendere il tricolore più lungo del mondo in segno di unità, solidarietà e ripresa. Sono stati sorvolati tutti i capoluoghi di regione e, inoltre, Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

© Riproduzione Riservata