Riaprono le chiese – Festa San Giovanni Elemosiniere

In coincidenza della mancata festa patronale 2020 “terza domenica di maggio”di Casarano San Giovanni Elemosiniere per causa del coronavirus, il governo nazionale ha disposto le aperture delle chiese.

Nell’occasione il parroco della chiesa madre, don Totò Tundo, per la priva volta in questo periodo particolare ha celebrato messa con la presenza dei fedeli. Guanti, mascherine e distanziamento sociale sono state le regole da rispettare nella parrocchia di Maria SS. Annunziata e don Totò ha spiegato l’importanza del rispetto delle norme anti Covid.

In chiesa si entra solo dal portone centrale e si esce dalle porte secondarie, all’ingresso erano presenti due confratelli di S. Giovanni ad accogliere e controllare i fedeli, che dovevano presentarsi con guanti e mascherine. Ripartire tutti insieme con il modo giusto e rispettando le regole sono state le parole ripetute del parroco. Per quanto riguarda la festa patronale quest’anno è andata com’è andata, vuol dire che ci rifaremo il prossimo anno se tutto va per il verso giusto. W l’Italia.

