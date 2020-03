Cascate ghiacciate di Lillaz

Tra le tante meraviglie della natura che la Valle d’Aosta ci regala, le cascate di Lillaz sono sicuramente una perla visitabile in tutte le stagioni. Situate tra la Valeille e il vallone dell’Urtier nella parte meridionale della Valle d’Aosta, rientrano nel comprensorio del Parco del Gran Paradiso.

Raggiunto il paese di Cogne, proseguiamo verso est in direzione della borgata di Lillaz a 1600 metri di altitudine. Parcheggiata l’auto nei pressi della borgata, si prosegue a piedi su un sentiero ben segnalato e in 10 minuti si raggiungono le cascate. Attraversato un ponticello, ci addentriamo in Lillaz dove veniamo abbracciati da un tipico borgo montano valdostano con case in pietra e balconi in legno, nell’aria si respira il profumo acre della legna che brucia nei camini o nelle stufe delle case a riscaldare questa giornata d’inverno.

Superato il borgo ci addentriamo nella natura attraversando un boschetto dove il sentiero inizia a salire e la neve che scricchiola sotto i nostri scarponi rende più soffice la nostra camminata. Appena raggiunto un promontorio davanti a noi si apre uno scenario da favola, il torrente Urtier che fino a poco prima scorreva tranquillo, più a monte si divide in tre tronconi formando delle rapide con salti d’acqua fra le rocce che in alcuni punti raggiungono anche i 150 metri, in questo periodo completamenti ghiacciati. Il panorama è mozzafiato, percorrendo il sentiero che costeggia il torrente ci addentriamo tra le cascate ammirandole da molto vicino, in molti punti si può arrivare a contatto e addirittura accarezzare queste gigantesche stalattiti, meta turistica di molti appassionati scalatori di cascate di ghiaccio.

