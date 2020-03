Una domenica diversa

In questo periodo di isolamento dall’esterno le giornate passano con letture,ascoltare musica,vedere film, sentendo gli amici tramite i social, confrontarsi in famiglia,ora vi è molto più tempo,ritorneranno le domeniche di un tempo. .Oggi domenica a Reggio Calabria dalla mia abitazione ho potuto scattare alcune foto del rione dove abito non si vede molto, strade vuote, finestre chiuse, cortili vuoti, tetti di case,sullo sfondo la sicilia in lontananza, il mio pensiero va a chi sta combattendo per la vita e agli operatori tutti dalla sanità, alle forze di polizia ai lavoratori di tutti i settori che si trovano in prima linea.In questo momento è importante per tutti restare a casa e non uscire, ce la faremo.

© Riproduzione Riservata