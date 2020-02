Un Febbraio ricco di eventi e manifestazioni

Febbraio per Asiago è stato veramente un mese ricco di appuntamenti.

Dal 7 al 9 Febbraio, per chi ama il cioccolato in tutte le sue derivazioni si è svolta la sesta edizione di Art&Ciocc , il tour dei cioccolatieri, presente per una dimostrazione il Re del cioccolato lo Chef Ernst Knam. il quale ha abbinato l’eccellenza del formaggio Asiago Dop al cioccolato creando dei cioccolatini veramente unici e speciali. Per la gioia del pubblico ne sono stati distribuiti mille ovviamente preparati in precedenza.

Nell’arco del tre giornate dell’evento, per promuovere la rete gastronomica del territorio alcuni chef nello spazio dedicato, con i loro showcooking hanno dimostrato come le eccellenti materie prime del territorio si possono abbinare al cioccolato, creando dei dessert che hanno conquistato l’attenzione e il palato del pubblico presente.

Per chi voleva invece trascorrere un fine settimana di emozioni dal 14 al 16 Febbraio, appuntamento con “Fiocchi di Luce” la rassegna ormai di ribalta internazionale di fuochi d’artificio.

Il tema di quest’anno in funzione delle date, (il 14 San Valentino) era “Love in the air”.

Il 22 Febbraio l’evento Kopa Karukkola, una tradizionale, simpatica ma soprattutto divertente gara Carnevalesca. In mancanza di neve la manifestazione si è svolta nel centro cittadino.

Causa Coronavirus è stato annullato “Carnevale in Piazza ” in programma il 25 e Febbario, è stata cancellata anche la manifestazione “Shella Marzo ” = chiama Marzo, programmata per il 27,28,29 Febbraio.

Schella Marzo è una delle tradizioni legate all’Altipiano dove soprattutto la popolazione dell’Altipiano partecipa con dei recipienti di latta trascinati sull’asfalto per scacciare l’inverno e con l’inizio di Marzo si richiama la primavera. Per il momento in funzione dell’attuale situazione la manifestazione è stata spostata al 2 di Marzo.

Fotoreportage

Foto 1,2,3 – Art&Ciocc – Da segnalare foto 2, il Re del cioccolato Ernst Knam;

foto 4,5 – Fiocchi di Luce;

foto 6,7,8,9 – Kopa Karrukola – Foto 7 i vincitori della Kopa il gruppo Lupetti di Asiago;

foto 10 – Foto di archivio: Schella Marzo

© Riproduzione Riservata