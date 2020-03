IV rassegna cori amatoriali San Valentino

Domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito dei festeggiamenti valentiniani ternani, si è svolta la sesta edizione della rassegna di cori amatoriali nella basilica di San Valentino Vescovo e Martire di Terni.

Quest’anno sono stati dieci i cori partecipanti che hanno presentato un variegato repertorio (due brani a gruppo) spaziando dal canto liturgico al canto popolare, con alcuni famosi brani d’autore.

Essendo una manifestazione non competitiva in cui ogni coro ha espresso le proprie emozioni al meglio nonostante fossero tutti cantori amatoriali, il pubblico ha accolto tutte le esibizioni con grande entusiasmo, dimostrando un particolare apprezzamento per i “colori” espressi in canto dai vari cori.

Durante la rassegna sono stati eseguiti due canti dedicati al Santo Patrono: uno presentato dal Coro “Terra Majura” e intitolato “Sotto lu celu de San Valintinu” (canto maggiaiolo di Spino Biancifiori e Ascanio Rospetti), l’altro, l’”Inno a San Valentino” (canto composto da Don Sergio Rossini), cantato al termine della rassegna da tutti i cori insieme.

1 – Consegna targhe ricordo ai rappresentanti dei cori.

2 – Coro polifonico “Sandro Castiglione”.

3 – Coro “Musica Antiqua”.

4 – Coro “Giullari di Dio”.

5 – Coro polifonico “Hortae” – DLF Orte.

6 – Coro di Giulia e corale “San Francesco” di Piediluco.

7 – Coro “Terra Majura” della sezione CAI “Stefano Zavka” di Terni.

8 – Schola cantorum “Don Bruno Medori”.

9 – Coro “Agape Corrado Pio Luciani”.

10 – Corale del cuore.

