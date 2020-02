Corteo tradizionale sangiovannese rievocativo della Morte del Carnevale

A partire dalle ore 18:30 di martedì grasso 25 febbraio 2020 si è svolto a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, per il terzo anno consecutivo, il Corteo in abiti tradizionali rievocativo della storica “Morte di Carnevale”, organizzato ed attuato dalla locale Associazione “Le Tre Torri” nell’ambito della 48ª edizione del Carnevale Sangiovannese, a sua volta organizzata dall’associazione “Eventi e Tradizioni”, in collaborazione con quella appena menzionata, e patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Alla testa del corteo hanno sfilato un tamburino, inseguito da un’enorme corona funebre condotta da due uomini adulti vestiti completamente di nero, a lutto. Alle loro spalle si sono susseguiti un cardinale fiancheggiato da una religiosa e da un sacrestano, tutti pieni di spirito ed allegria, e subito dopo il carro con la bara contenente il personaggio di Carnevale, interpretato da un giovane uomo in carne ed ossa, chiamato Peppuccë. Costui è stato a sua volta accompagnato e compianto, con forti urla di disperazione e dolore, miste a risate, da sua moglie, vestita e velata di nero, e da altre donne indossanti i tipici costumi femminili della San Giovanni Rotondo del passato. Alle donne hanno fatto seguito gli uomini, ovviamente in abiti tradizionali maschili di un tempo, rappresentativi dei ceti sociali e dei mestieri di appartenenza, ed anche i suonatori degli artigianali strumenti garganici, a corde o a fiato o a percussione, facenti parte dell’associazione organizzatrice del corteo.

Partito da Piazza Padre Pio, il corteo ha percorso l’intero Corso Umberto I più volte, andata e ritorno, ed è stato accolto festosamente ed allegramente da numerosi sangiovannesi e turisti, che, alla fine della sfilata, hanno potuto unirsi ai protagonisti della stessa, in Piazza dei Martiri, per ballare e festeggiare tutti insieme davanti al palcoscenico, nei momenti dell’esibizione del duo locale “Cocktail Music”, con la partecipazione del sassofonista Nicola Perrone.

Il presente fotoreportage è corredato dalle sottostanti sei immagini che illustrano:

la corona funebre di fiori e foglie all’inizio del corteo (foto n. 1);

il cardinale, accompagnato da una religiosa, mentre precedono l’arrivo della bara carnevalesca (foto n. 2);

il transito della stessa lungo Corso Umberto I, presso Piazza dei Martiri (foto n. 3);

la bara con il corpo di Carnevale, impersonato da Peppuccë e compianto da donne in costumi tradizionali sangiovannesi (foto n. 4);

maschere tradizionali locali al seguito del feretro (foto n. 5);

il manifesto della 48ª edizione del Carnevale Sangiovannese (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata