Sfilata carnevalesca sammarchese di martedì grasso

Martedì grasso 25 febbraio 2020, a partire dalle ore 17, ha avuto luogo a San Marco in Lamis, sul Gargano, la seconda ed ultima sfilata del Carnevale locale, dopo quella di domenica 23. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse istituzioni ed associazioni locali, ognuna delle quali vi ha partecipato con un proprio gruppo mascherato.

L’allegro e multicolore corteo di maschere è partito puntuale dal centralissimo Largo Madonna delle Grazie, dinanzi all’omonima chiesa, ed ha attraversato le principali vie del centro cittadino.

Alla sua testa hanno sfilato uno scooter Vespa, della Piaggio, montato da una persona mascherata e travestita dall’omonimo insetto, e subito dopo un carro di cartapesta ritraente lo stesso insetto ingigantito ed in sella all’omonimo scooter di colore giallo, a sua volta scortato da maschere di noti personaggi disneyani (Topolino, Minnie, Paperino e Paperina).

A costoro hanno fatto seguito, tra musiche e balli consueti del Carnevale:

- il gruppo mascherato della scuola da ballo “Red Passion”;

- il singolare gruppo “Sister Act”, composto da suore guidate da un cardinale;

- il gruppo mascherato “Falsi d’autore” dell’UNITALSI;

- il gruppo mascherato “Apriteci le porte” della Pro Loco – SM 27;

- il gruppo mascherato “Facciamo carte” dell’I.C. Balilla- Compagnone;

- il gruppo mascherato “I Bricolage” dell’A.C.R. San Bernardino;

- il gruppo mascherato dell’Associazione “Il Mosaico”;

- il gruppo mascherato “Alice nel Paese delle Meraviglie”, del Gruppo Danza Sportiva “Divine Dance”;

- il gruppo mascherato “I Colorati” del Gruppo Volontari arcobaleno;

- il gruppo mascherato “I Colori della Musica” del sodalizio “La Discoteca Mobile”;

- le tre maschere tipiche del Carnevale tradizionale sammarchese del passato, vale a dire la Muntagnola, la Tarantella e la Zingara, con i loro ricchi e colorati vestiti e copricapi, finemente lavorati e confezionati da abili e creative sarte del paese garganico, e con i loro gioielli (orecchini, sùstema, lacci e collane) realizzati dalle esperte mani di orafi, anche loro del posto;

- il carro “Viva Carnevale”, con a bordo Superman e Zi Pepp, il fantoccio sammarchese ritraente il personaggio di Carnevale.

Ai gruppi mascherati si sono anche aggiunti tutti coloro che, individualmente o con la propria famiglia o col proprio gruppo di amici, hanno voluto mascherarsi, divertirsi e rendersi parte attiva dell’evento carnevalesco.

L’ultimo evento in programma di quest’edizione del Carnevale sammarchese è quello della Pentolaccia, fissato per domenica 1 marzo 2020, alle ore 12, in Largo Madonna delle Grazie.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

il carro della Vespa mentre sfila, scortato da maschere disneyane, all’inizio del corteo carnevalesco transitante lungo Corso Giacomo Matteotti (foto n. 1);

il gruppo Sister Act, mentre balla lungo il suo cammino (foto n. 2);

le maschere tradizionali sammarchesi della Zingara, della Tarantella e della Muntagnola durante la sfilata (foto n. 3) e, in primo piano, prima dell’inizio della stessa (foto n. 4);

il fantoccio carnevalesco sammarchese, chiamato Zi Pepp, in compagnia di quello ritraente Superman (foto n. 5);

il manifesto dell’edizione del 2020 del Carnevale sammarchese (foto n. 6).

