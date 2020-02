Tutto esaurito per l’esilarante commedia “Belle ripiene” andata in scena ieri sera al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, sesto appuntamento della kermesse dell’Officina dell’arte di Peppe Piromalli. Quattro splendide donne, quattro intriganti attrici, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo hanno trascinato, per oltre due ore, gli spettatori nelle loro storie quotidiane tra la preparazione di un primo ed un secondo degustati poi in platea. Storie quotidiane raccontate con molta ironia e semplicità da bravissime attrici, amiche in scena e nella vita che hanno fatto passare una serata spensierata contornata da emozioni e tante sane risate.( Foto Aldo Fiorenza)

