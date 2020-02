Iniziato l’ 1 febbraio 2020, il Carnevale di Viareggio terminerà il 25 febbraio c.a. Per tutto il mese Viareggio si trasforma in una grande festa di divertimento con le sfilate dei giganti di cartapesta alti oltre 20 metri e larghi 12, anche notturne, veglioni, appuntamenti teatrali e gastronomici che si chiuderanno con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico finale.

La 147esima edizione si svolge con la sfilata di sei Corsi Mascherati sui Viali a Mare: 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate gruppo, 8 mascherate isolate. Una delle novità è la sfilata notturna di giovedì 20 febbraio, Giovedì Grasso.

Sabato 15 febbraio, in una bella giornata tiepida, assolata e serena si è svolto il terzo corso mascherato che ha attirato tantissime persone. Stimata la vendita di duemila biglietti (490mila euro) per partecipare alla sfilata. I giganteschi carri hanno cominciato a muoversi, dopo i colpi di cannone, verso le 17:00 girando per una volta e mezzo, abbastanza rapidamente, nei Viali del Mare fino alle 20:30 regalando a tutti i presenti un particolare fascino quando è calato il buio. Tra le migliaia di spettatori c’era anche, accompagnata dalla figlia Amanda, Stefania Sandrelli, madrina della terza sfilata di questo Carnevale di Viareggio 2020.

Tra i tanti personaggi degli straordinari carri di cartapesta dei Maestri costruttori viareggini c’erano Cristiano Ronaldo, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Greta Thunberg.

I nove Carri:

*”Nel Paese delle Meraviglie 2.0″ di Jacopo Allegrucci

*“Il grande balzo” di Alessandro Avanzini

*“Nè di Eva nè di Adamo” dei fratelli Breschi

*“Robotika: intelligenza artificiale” di Luigi Bonetti

*“Idol” di Umberto, Stefano e Michele Cinquini

*“Abbracciami è Carnevale” di Fabrizio Galli

*“Home sweet home. Nessun posto è come casa” di Lebigre e Roger

*“Olè” di Carlo Lombardi

*“Beata ignoranza” di Roberto Vannucci

Info:

Calendario:

*sabato 1 febbraio – 1° Corso Mascherato

*domenica 9 febbraio – 2° Corso Mascherato

*sabato 15 febbraio – 3° Corso Mascherato

*giovedì 20 febbraio – 4° Corso Mascherato

*domenica 23 febbraio – 5° Corso Mascherato

*martedì 25 febbraio – 6° Corso Mascherato (proclamazione vincitori e spettacolo pirotecnico)

Costo biglietto ordinario €20; ridotto € 15.

