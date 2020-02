Gran Concerto Corale

In occasione della festa della Madonna del Miracolo, si è tenuto lunedì 11 febbraio 2020, nel santuario B.V.M. Addolorata in Taviano (Le), il concerto “Stabat Mater”, diretto da Mons. Marco Frisina, autore di tantissimi canti eseguiti nelle liturgie in tutto il mondo e direttore del Coro della Diocesi di Roma. In programma canti mariani eseguiti dal Coro del Santuario con alcuni membri del Coro Jubilaeum di Melissano, dai solisti Paola Cecchi e Dario De Micheli, accompagnati da un ensemble di 18 elementi. Fine concerto il sindaco Giuseppe Tanisi omaggia con un quadro con lo stemma di Taviano il maestro Mons. Frisina.

© Riproduzione Riservata