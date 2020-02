Mika in concerto

Grande successo per il live di Mika al Palazzo dello sport di Reggio Calabria. Due ore di concerto che ha visto, per la prima volta in Calabria, il cantante libanese. Proprio a Reggio Calabria, Mika ha chiuso il suo tour nazionale per iniziare una nuova avventura all’estero.

“Sono felice di essere qui – ha detto Mika ai reggini – Questo è un concerto diverso dagli altri, vi farò ballare ed insieme faremo una grande festa”. ( Foto Aldo Fiorenza)

L’evento organizzato dal promoter Ruggero Pegna è stato premiato con il Riccio d’argento come miglior live dell’anno.

© Riproduzione Riservata