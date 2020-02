Martina Nasoni veste IPSIA

Mercoledì 5 febbraio 2020 Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019, è stata il coronamento di un percorso formativo di eccellenza che ha portato Confindustria e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, in collaborazione con le aziende del settore, a scegliere l’IPSIA “Sandro Pertini” di Terni, sezione “Moda Made in Italy”, quale uno dei due “Istituti d’Eccellenza del sistema moda” dell’Umbria.

Nell’ambito di tale progetto, Martina Nasoni si è prestata come modella d’eccezione e il 5 dicembre 2019 ha partecipato all’Open Day speciale in cui le sono state prese le misure per costruirle un abito speciale.

Nei due mesi successivi la classe quinta della sezione moda ha lavorato alacremente per progettare e realizzare l’abito su misura.

La consegna è avvenuta mercoledì 5 febbraio in occasione di un evento che ha coinvolto tutte le classi e nel quale è stato presentato il lavoro a Martina che poi ha indossato l’abito sfilando tra gli studenti entusiasti.

La modella ha espresso grande soddisfazione e apprezzamento per la qualità riscontrata nel lavoro delle studentesse che ormai stanno per diplomarsi ed entrare nel mondo del lavoro con un bagaglio di esperienze reali di cui questa è la punta di diamante.

Foto 1-2: Martina Nasoni con il Moodboard, studentesse, insegnanti e il vestito realizzato, dalla carta al reale.

Foto 3: Moodboard “Dreaming Martina”.

Foto 4: viene svelato l’abito.

Foto 5-7: sfilata.

Foto 8-9: foto di gruppo con alcuni studenti.

© Riproduzione Riservata