Domenica 2 febbraio 2020 si è tenuta a Bari la seconda edizione di Avvenne a Bari – Occhi aperti sulla storia organizzata dall’Associazione Stella del Monte.

Il corteo storico rievocava le nozze reali tra Francesco Leopoldo di Borbone Due Sicilie, figlio di Ferdinando II re di Napoli e delle due Sicilie, e la Duchessa Maria Sofia Wittelsbach di Baviera, avvenute a Bari l’ 8 febbraio del 1859, (161 anni fa) nel palazzo dell’intendenza. Il 3 febbraio 1859 la giovanissima duchessa Maria Sofia arrivò al porto di Bari per incontrare per la prima volta il principe ereditario Francesco, già sposato per procura. Fu accolta dalla famiglia reale e da un seguito di nobili accorsi dalle corti europee, dai massimi esponenti del Clero e dai dignitari locali, oltre che da un popolo festante. All’accoglienza mancava solo il Re di Napoli Ferdinando II, costretto a letto per un grave malore, che poco tempo dopo lo porterà alla morte.

La manifestazione-evento si è svolta sul lungomare di Bari e precisamente all’esterno del Teatro Margherita alle 10,30. Il corteo storico era diviso in due gruppi: uno proveniva dal Circolo della Vela (laterale al teatro Margherita) e l’altro dal Palazzo Comunale.

Al termine della rievocazione storica, tutti i figruanti in fedeli abiti ottocenteschi hanno sfilato lungo Corso Vittorio Emanuele (già corso Ferdinandeo) fino al Palazzo del Governo, sede della Corte Reale.

Frutto di ricerca storica e impegno per la ricostruzione da parte della prof.ssa Maria Gabriella Sabato e dell’Associazione Stella del Monte, questo avvenimento rileva l’importanza per la Città di Bari che ebbe l’episodio e che incise positivamente sulla città e sulla popolazione, non solo per l’entusiasmo che rinsaldò i forti legami del popolo con le Istituzioni e viceversa, ma anche dal punto di vista urbanistico e finanziario per l’implementazione e sovvenzionamento di costruzioni architettoniche pubbliche (tra cui Il Teatro Piccinni e la Chiesa di San Ferdinando).

Alla manifestazione, anche quest’anno, hanno partecipato, come figuranti, alcuni componenti del Gruppo Danze Storiche della LUTE (Libera Università della Terza Età) di Noicàttaro, che, diretto dalla prof.ssa Marcella Taurino (esperta in ricostruzione dai manoscritti del tempo di danze antiche dal Medioevo all’800), partecipa con grande entusiasmo ad avvenimenti storici in Puglia ed oltre, curando in modo meticoloso e storico, i costumi in ogni piccolo dettaglio, ricercati dalla stessa docente e realizzati dalla costumista Angela Gassi di Noicattaro. Il gruppo dal 2011 si è esibito con danze ottocentesche in diverse manifestazioni di Bari e provincia, alla Reggia di Caserta nel 2018 ad una manifestazione sempre sul periodo borbonico, con oltre 130 partecipanti in costume, e recentemente a Matera alla manifestazione dei Cortei Storici delle Pro Loco, riscuotendo ovunque grande successo e ammirazione.

L’evento è ricordato anche in una lapide che si trova a Bari in piazza IV Novembre.

