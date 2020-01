Mostra divise storiche dell’arma dei carabinieri

Con una mostra di cimeli, Casarano ha ricordato il carabiniere Angelo Petracca, scomparso il 22 gennaio di 30 anni fa nel corso di una rapina in banca a Ceglie Messapica (BR). La mostra ha avuto sede nel palazzo dei Domenicani, sede del comune ed è rimasta aperta al pubblico dal 22 al 26 gennaio. L’esposizione è resa possibile grazie al materiale messo a disposizione dall’11° reggimento carabinieri “Puglia” di Bari. Un percorso espositivo che permetterà di ripercorrere la storia dell’Arma, dalla sua fondazione fino ai nostri giorni, rievocando valori e virtù che da sempre contraddistinguono questo corpo militare

Il carabiniere ausiliario Angelo Petracca, medaglia d’oro al valore militare, morì ad appena 20enne nel tentativo di salvare la vita a un collega nel corso di una rapina, malgrado non fosse in servizio. Il giovane carabiniere non è stato ricordato soltanto a casarano: a lui è stato intitolato il 224° corso Carabinieri ausiliari presso la scuola allievi di Fossano e Benevento; il 3 dicembre 2010 a San Vito dei Normanni è stata inaugurata la caserma dei Carabinieri intitolata ad Angelo Petracca; via Moretto a Ceglie Messapica, la via nella quale fu colpito a morte, è stata rinominata “Via Angelo Petracca” e vi è stata posta una lapide commemorativa.

