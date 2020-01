Secondo tutto esaurito per la Polis Cultura di Lillo Chilà che, ieri sera al teatro “Cilea” di Reggio Calabria ha riportato in scena la straordinaria commedia “Miseria e nobiltà” di Edoardo Scarpetta. Sul palco, un istrionico Lello Arena accompagnato in questo riadattamento per la regia di Luciano Melchionna, da un possente cast di attori, riporta un classico intramontabile che strappa risate, applausi e anche qualche riflessione. Due ore di pura arte caratterizzata da una napoletanità verace che piace e sorprende l’attento pubblico reggino. Standing ovation finale per una pièce che è riuscita a far rivivere la miseria del tempo passato e a far riflettere sull’attuale senso di “miseria” umana di oggi.( Foto Aldo Fiorenza)

