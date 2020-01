Calcio: Eccellenza Calabrese:Il derby reggino va alla Reggiomediterranea

ieri 18 presso lo stadio ” Lo presti” a gallico di Reggio Calabria si è disputata l’attesa gara tra le due squadre reggine Gallicocatona e Reggiomediterranea partecipanti al campionato di calcio Eccellenza Calabrese.La squadra di mister Peppe Misiti resta imbattuta centrando un poker di vittorie da quando ha preso in mano la conduzione tecnica della squadra:La Reggiomediterraneacapolista batte i cugini del Gallicocatona che nella parte finale dell’incontro hanno sfiorato il pareggio con Nicola Heiz, ma il portiere ospite con una gran parata ha negato la gioia del goal ai locali.Sul doppio vantaggio la squadra ospite per ben due volte aveva la possibilità di siglare il terzo goal con Saba e Lancia ma è stato bravo Praticò a negare la gioia del goa agli ospiti. La rete del vantaggio ospite è giunta al 12° del primo tempo con Saba che da circa 15 metri con un micidiale diagonale batte Praticò, il Gallicocatona accusa il colpo ma nella ripresa gli ospiti raddoppiano dopo una respinta di Pratcò su tiro dal limite di Capitan Sapone e Lancia nella ribattuta mette dentro, al 68° Violane batte Marino con un violento diagonale che nulla può. Si registrano due espulsioni una per parte, all’84° il portiere ospite con un prodigioso intervento sul tiro dell’argentino Heiz salva la sua squadra dal pareggio dei locali. Nei minuti di recupero la squadra di casa tenta il tutto per tutto ma gli ospiti resistono portando in porto una preziosa vittoria. Prima dell’inizio della gara si è ricordato il Dirigente del Gallicocatona Giuseppe Passalia prematuramente scomparso con un minuto di raccoglimento. (Foto Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata