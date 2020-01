L’anno nuovo si apre per la compagnia Officina dell’arte di Peppe Piromalli con un altro sold-out e questa volta a calcare il prestigioso palco del “Cilea” di Reggio Calabria l’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna. Con “La macchina della felicità”, l’istrionico Flavio insieme alla sua orchestra, ha per quasi due ore intrattenuto il pubblico della massima culla dell’arte reggina con racconti, interazioni col pubblico, canzoni alla ricerca della felicità. Un viaggio per scoprire il percorso da fare e condividere con gli altri per stare bene ma anche per arricchirsi di vissuti che servono per apprezzare le piccole cose della vita. ( Foto Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata