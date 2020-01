Presepe Vivente 2020

Sabato 4 gennaio 2020, alle 17,30, a Campo di Giove, si è svolta – secondo una tradizione ormai consolidata nel tempo – la XV edizione del Presepe Vivente, curata dall’Associazione Amici del Presepe, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro-Loco e l’Associazione dei Commercianti.

Il corteo storico, partito da via Guglielmo Marconi, ha attraversato piazza Alberto Duval e si è incamminato verso via San Matteo. Successivamente, ha raggiunto i vicoletti del centro storico dove le comparse hanno ricreato la scena della natività in una dimensione fortemente evocativa e di grande suggestione.

L’ingresso per i visitatori era da Largo Municipio dove c’erano le proiezioni di foto delle scorse edizioni. Lungo il percorso, nelle antiche case in pietra del borgo antico, i figuranti hanno rappresentato gli antichi mestieri. Molto suggestivo il luogo dove erano riuniti San Giuseppe, la Madonna, gli angeli, il Bambin Gesù, impersonato dall’ultimo nato del Paese ed i tre Magi in posa solenne.

I visitatori sono rimasti incantati dalla calda e accogliente atmosfera, che con le luci soffuse, le stelle e le lanterne appese, ha reso ancora più magico l’evento storico e religioso della nascita di Gesù in un bel borgo dell’Abruzzo, qual è Campo di Giove. La magica atmosfera in un paesaggio innevato, la cioccolata calda ed il vin brulé sono riusciti a riscaldare i tanti visitatori per niente spaventati dal rigido freddo.

© Riproduzione Riservata