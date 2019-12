L’ albero portato dal vento

Lo avevamo visto tagliare, poi trasportato in elicottero dai boschi dell’Altipiano a San Pietro Valdastico e da qui con un lungo viaggio via verso Roma, per abbellire una delle Piazze più famose e conosciute al Mondo: “Piazza San Pietro”

Il Natale 2019, resterà senz’altro nella memoria di tutte quelle persone (più di 500) che partite dall’ Altipiano e dalla Valdastico hanno voluto e desiderato seguire l’evento dell’accensione delle luminarie in diretta.

Giovedì 5 Dicembre, si inizia alle 8.30 nella Basilica di San Pietro con la Santa Messa celebrata anche da una rappresentanza dei Parroci dell’Altipiano e Valdastico, e in tarda mattinata tutti in sala Nervi per l’ udienza di Papa Francesco, il quale ha ricordato la Prima Guerra Mondiale e la distruzione di Vaia.

Nel pomeriggio preceduto dai discorsi ufficiali delle varie delegazioni religiose e politiche del Vescovo di Padova Claudio Cippolla, del Governatore del Veneto Luca Zaia e del Sindaco di Rotzo Aldo Pellizzari, arriva il momento magico e straordinario dell’ accensione e l’abete diventa color oro con migliaia di luci e decorazioni. Una grande emozione per tutti i presenti.

Dal Consorzio Usi Civici di Rotzo, Valdastico e Pedescala, non è stato donato al Vaticano soltanto l’abete, ma nelle mani di Papa Francesco sono stati consegnati anche 15mila euro, raccolti in beneficenza da privati ma anche con la vendita di un libricino “Memorie di un’abete” realizzato con disegni e pensieri dai bambini delle scuole elementari di Rotzo. Si è voluto devolvere l’importo raccolto all’ospedale pediatrico di Betlemme.

Riporto il post scritto su Facebook dalla biblioteca di Rotzo: “…se il nostro abete è stato latore di un messaggio di pace a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dal rientro delle popolazioni dal profugato bisogna dire che la Pace andrebbe cercata dentro e attorno a noi, una Pace vera, autentica ma soprattutto duratura e questo come augurio di speranza sarebbe il regalo più bello da trovare sotto i rami dell’abete volante”.

Buon Natale e Buone Feste a tutti

Fotoreportage

Foto 1- Prima dell’accensione;

foto 2 – dietro l’ Altare Maggiore della Basilica di San Pietro si celebra la Messa;

foto 3- gremita l’area riservata alle delegazioni;

foto 4,5,6, – Sala Nervi – Papa Francesco;

foto 7 – prima dell’accensione discorso del Sindaco di Rotzo, alle sue spalle a sinistra il Governatore del Veneto Luca Zaia;

foto 8,9 – il momento magico e emozionante dell’ accensione;

foto 10 – rappresentanti della piccola frazione di Pedescala.

© Riproduzione Riservata