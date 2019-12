Un Natale Solidale . La Band di Babbo Natale

Ritorna la band di babbo Natale a Casarano lo scopo di raccogliere fondi destinati al reparto oncologia geriatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco a capo il presidente Antonio Bianchi in collaborazione con l’associazione Commercianti, il Fan Club dei Nomadi “Amico William” ed il servizio di volontariato, Primo intervento con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. UN NATALE SOLIDALE

L’obiettivo principale della manifestazione è sostenere la campagna portata avanti dall’associazione “La Band di Babbo Natale” presieduta da Antonio Cimino che allietato la serata con i suoi tanti “babbi” ed elfi. Piazza Indipendenza si è trasformata in una magia natalizia, animata da un grande spirito solidale: il vero scopo è stato quello di far divertire e nello stesso tempo fare del bene. Testimone straordinario è stato la presenza del colonnello Carlo Calcagni che con le sue testimonianze sta portando avanti la lotta contro il problema dell’uranio impoverito, che sta causando molti disaggi di salute ai militari che ne fanno parte. Conduttori della serata Chiara Marsano e Francesco Troisi

