Rievocazione degli episodi mariani prenatalizi

Per le principali vie e piazze di San Marco in Lamis, sul Gargano, sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 18 in poi, ha avuto luogo il suggestivo ed emozionante evento religioso e storico-rievocativo, intitolato “Sulla strada che conduce alla stella”. Si è trattato di un singolare percorso degli eventi che videro protagonista la Beata Vergine Maria prima della nascita di Gesù, avvenuta per la salvezza dell’umanità.

L’intera manifestazione è stata organizzata ed attuata dalla Sezione Pugliese dell’Unitalsi in collaborazione con il comune, le parrocchie ed alcune associazioni del centro garganico.

A vestire i colorati e ben curati costumi d’epoca dei protagonisti degli eventi rappresentati, e degli altri personaggi della Palestina del I secolo, sono state all’incirca 250 persone, molte delle quali già impegnate per l’incontro regionale dei giovani unitalsiani della Puglia, avente per slogan “Ri-generati dalla letizia!”.

La prima tappa del percorso, quella relativa all’episodio dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria SS., è stata rappresentata presso la settecentesca Chiesa dell’Addolorata, dalla quale si è poi formato il popoloso corteo dei figuranti in costume, preceduto dagli zampognari locali, che ha dapprima attraversato Piazza Gramsci e Corso Giacomo Matteotti. In quest’ultima strada urbana, la principale del centro, è stata effettuata una prima sosta con musiche e canti popolari in onore del nascituro Gesù e di sua Madre, e poi un’altra all’interno della Chiesa di Santa Chiara, dove è stato rappresentato l’episodio della Visitazione di Maria SS. a Santa Elisabetta. Dopo aver ripreso il cammino lungo la stessa arteria viaria e poi lungo Via Roma, il corteo mariano ha dunque raggiunto la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, sull’omonimo largo, all’interno della quale è stata rappresentata la scena di San Giuseppe dormiente che, svegliatosi, è andato poi incontro alla Vergine Maria per proseguire insieme il cammino verso Betlemme, rappresentata nella Padula, il più antico nucleo abitato sammarchese. Davanti alla stessa chiesa si sono, nel contempo, anche messi in cammino, nella stessa direzione, i Re Magi, ciascuno in sella al proprio cavallo. Prima di raggiungere la Padula, vi è stata una sosta davanti alla scena della corte di Erode, rappresentata nella vicina Via Pozzo Grande. Nella Padula, alias Vico Palude, animata da numerose scene di attività sociali e commerciali della Betlemme dell’epoca, popolate dai rispettivi figuranti, è stato rappresentato l’episodio del Censimento, con Maria e Giuseppe che si sono fatti registrare. Dopo aver nuovamente raggiunto Corso Matteotti, il corteo mariano lo ha percorso nel rimanente tratto fino alla Chiesa Madre della SS. Annunziata, nel cui interno i 13 principali protagonisti del corteo mariano ed infine la Madonna hanno ciascuno condotto una punta per comporre, davanti all’altare maggiore, la Stella a 14 punte riproducente quella d’argento della Grotta della Natività, a Betlemme, nel punto esatto in cui nacque Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Le 14 punte rappresentano il numero delle generazioni da Abramo a Davide (14), da Davide alla deportazione in Babilonia (14) e dalla deportazione in Babilonia a Gesù Cristo (14), come riportato dal Vangelo di Matteo (Mt 1,1-16).

La manifestazione si è conclusa con la scena di Maria Santissima solennemente ferma, in piedi, al di sopra della Stella, rappresentante il nascituro Gesù.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che ritraggono:

la partenza del corteo mariano dalla Chiesa dell’Addolorata (foto n. 1);

la scena della Visitazione, ambientata all’interno della Chiesa di Santa Chiara (foto n. 2);

un momento del cammino di Maria e Giuseppe, con l’asinello, alla volta di Betlemme (foto n. 3);

i Re Magi con una delle 14 punte della Stella della Natività di Gesù (foto n. 4);

la scena finale, all’interno della Chiesa Madre sammarchese, con la Beata Vergine Maria al di sopra della medesima stella (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata