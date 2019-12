Lo spettacolo “Un Calabrese a Roma” piace tantissimo a Reggio Calabria e non solo, e mostra l’istrionico attore Gennaro Calabrese in piena forma con inedite imitazioni e sketch esilaranti. In un gremito teatro Cilea, ieri sera, l’attore Calabrese per più di due ore, ha stregato il pubblico con un show fresco, intenso e pieno di personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della televisione. Un altro successo per l’artista reggino e per la compagnia “Officina dell’arte” che, con il suo direttore artistico Peppe Piromalli, sta toccando vette altissime con un cartellone teatrale che vanta noti illustri del mondo del teatro.( Foto Aldo Fiorenza)

