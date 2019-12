“HO PERSO IL FILO” di Angela Finocchiaro.

Applausi a scena aperta per l’attrice Angela Finocchiaro che, ieri sera in un gremito teatro “Cilea” di Reggio Calabria ha incantato il pubblico chiudendo la brillante stagione di Polis Cultura. Con la commedia “Ho perso il filo” cala il sipario sul rinomato festival di Catona Teatro ma la stagione per il prossimo anno è già pronta con la nuova stagione de “Le maschere e i volti” sempre firmata dal patron Lillo Chilà. Sul palco per due ore, una “guerriera” ironica, caparbia, gentile Finocchiaro che insieme a sei bravissimi ballerini-acrobati ha ripercorso paure, gioie e ansie della vita quotidiana tra mito e realtà. Standing ovation per un’attrice che, con ironia e astuzia, ha saputo creare uno spettacolo diverso dal suo genere ma attuale e coinvolgente. Uno show esilarante che merita di essere visto e rivisto.

© Riproduzione Riservata