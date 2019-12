Presso il salone dei lampadari del Comune di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa della presentazione del 49° Tuffo in mare di capodanno ” Mimi Fortugno”, organizzata dall’associazione Febiadi, la manifestazione, che conta ormai mezzo secolo, accorpa altre iniziative non secondarie ma complementari che sono tutt’uno con lo storico evento.Tuffo nella solidarietà, Tuffo nell’arte, Tuffo nella cultura e da quest’anno anche Tuffo nell’impegno sociale- ” Premio Giacomo Baesso.” Il programma della manifestazione prevede il Tuffo nell’arte dal 14 al 28 dicembre- Galleria di Palazzo San Giorgio dalle ore 10.00 alle ore 19.00, dal 14 al 15 esporrà l’A.GE.DI. ( Associazione genitori di adulti e bambini disabili) con le opere realizzate dai ragazzi dell’associazione con il supporto della pittrice Tina Nicolò e dei volontari. Dal 16 al 28 si terrà una mostra di opere pittoriche e fotografiche a tema libero, volta a esaltare i talenti reggini e calabresi , sono circa 28 artisti che parteciperanno,il 19 sarà presente l’Associazione Reggina Fibromialgia con una propria campagna di sensibilizzazione e dal 20 al 23 contemporaneamente esporrà l’associazione ART SCHOOL di Patrizia Polimeni con i lavori artistici effettuati dai propri ragazzi,infine il primo dell’anno il tuffo in mare presso il lido comunale della città di tanti appassionati che verranno a festeggiare con un tuffo in mare l’arrivo del nuovo anno. ( Foto Aldo Fiorenza)

