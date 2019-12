Calcio a 5 serie B, il Prato supera L’Atlante Grosseto

Torna alla vittoria la squadra laniera che supera 5-2 l’Atlante Grosseto, nella 10^ giornata di campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato. Primo tempo poco incisivo per i padroni di casa, nonostante un buon possesso palla. Numerose le occasioni da rete create dai pratesi non concretizzate per le ottime parate del portiere maremmano. Il Grosseto si dimostra molto cinico, sfruttando al meglio alcune occasioni di contropiede che permettono a Senesi e Caio di realizzare le reti del doppio vantaggio. Nella ripresa il Prato si dimostra più incisivo, riaprendo subito la gara grazie alla rete di Berti. I padroni di casa continuano a far gioco, raggiungendo il pareggio con Trovato. All’11’ la svolta, quando Baiocchi segna la rete del sorpasso laniero. Ci pensano poi Vinicinho e ancora Berti ad allungare nel punteggio che allo scadere di gara sarà di 5-2.

Marcatori pt 13’47” Senesi G., 18’49” Caio; st 2’31” e 16’56” Berti, 7’48” Trovato, 11’45” Baiocchi, 14’44” Vinicinho.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Grassi, Petri, Vinicinho, Benlamrabet, Solazzo, Baiocchi, Jurlina, Berti, Trovato, Buti. All. Lami.

ATLANTE GROSSETO : Tamberi, Gianneschi, Senesi G., Cipollini, Senesi D., Caio, Falaschi, Moccia, Pasquini. All. Izzo.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata